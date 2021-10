Football - Servette Chênois corrigé par Wolfsburg

Dès la première minute, les Louves ont pris à la gorge le Petit Poucet de ce groupe, qui n’a tenu qu’un peu plus d’un quart d’heure, malgré son envie de faire bonne figure. Contre un tel adversaire, il ne faut pas faire d’erreurs. À la 18e, Monica Mendes n’a pas assez appuyé sa passe et Svenja Huth en a profité pour ouvrir le score pour les Allemandes (18e). Les vannes étaient ouvertes et Tabea Wassmuth a exploité un mauvais renvoi défensif à la suite d’un corner pour doubler la mise (26e).