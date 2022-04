Football: Servette Chênois fait un grand pas vers la Ligue des championnes

«On a clairement envie d’une revanche». Les propos de Thaïs Hurni avant le choc face à Grasshopper étaient on ne peut plus clairs. Les Servettiennes, battues en octobre en Super League puis éliminées fin mars en demi-finales de Coupe, entendaient bien conserver leur première place, mercredi au GC Campus. Mission accomplie: en dominant les Zurichoises 0-2, les Servettiennes n’ont désormais plus besoin que d’une victoire face à Lucerne lors de l’ultime journée pour terminer en tête de la saison régulière. Et valider leur billet pour la prochaine Ligue des championnes.