Football: Servette Chênois poursuit sur sa lancée face à Grasshopper

À la Fontenette, les Servetiennes ont ouvert le score sur une tête bien placée de Maéva Clémaron à la 5e minute de jeu. Grasshopper a directement réagi par l’intermédiaire de Marta Garcia, et voilà qu’il fallait tout recommencer. Heureusement pour l’équipe genevoise, Natalia Padilla a hérité du ballon et a frappé en force à quelques mètres de la surface de réparation. 2-1 pour Servette Chênois, qui n’allait plus commettre la même erreur qu’auparavant.