Football - Servette Chênois prend l’eau malgré un public en feu

Le duel entre Genevoises et Londoniennes a attiré la foule au Stade de Genève.

Les 12 782 spectateurs et spectatrices présentes mardi soir au Stade de Genève (record national pour un match de football féminin) n’ont pas réussi à empêcher Servette Chênois de concéder sa 3e défaite de rang en phase de poules de la Ligues des championnes. Les Genevoises, dominées dans tous les compartiments du jeu, ont été étrillées 0 - 7 par les Londoniennes, championnes d’Angleterre en titre, qui ont fait honneur à leur rang de favorites du groupe.

Face à une équipe qui alignait 4 nommées au Ballon d’or, dont ses 3 attaquantes – Jessie Fleming, Samantha Kerr, Francesca Kirby –, les Grenat savaient qu’elles allaient souffrir. Et cela n’a pas manqué. Dès la 3e, la dernière citée a annoncé la couleur, trouvant d’abord le bout du pied d’Inês Pereira, puis la transversale (3e). Cinq minutes plus tard, Melanie Leupolz, bien lancée dans le dos de la défense locale, a enchaîné un amorti orienté du droit et une frappe du gauche dans le petit filet pour l’ouverture du score (8e). Une réussite encaissée trop rapidement pour faire douter les visiteuses, qui ont ensuite déroulé.