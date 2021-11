Football féminin - Servette Chênois se venge sur Bâle

Doublé de Maendly

Au retour des vestiaires, les protégées de Danique Stein se sont montrées plus entreprenantes, peinant toutefois à se montrer dangereuses. Et sur une action de rupture rondement menée, Maendly a pu s’offrir un doublé après un bon travail préparatoire d'Alyssa Lagonia et de Padilla (55e).

Les débats sont alors devenus très physiques, avec de nombreux cartons et plusieurs tacles appuyés, entraînant les sorties de Soulard et de Maendly. La troupe d’Eric Sévérac a ensuite laissé l’initiative du jeu aux Bâloises, pouvant ainsi travailler les automatismes défensifs. Et, à part une frappe dangereuse de Huber (75e), Pereira a vécu une fin d’après-midi tranquille. Et, malgré des occasions de Daina Bourma (80e) et Elodie Nakkach (83), le score n’a pas bougé.