Football féminin – Servette Chênois s’impose sans souci

Thaïs Hurni et le Servette FCCF n’ont pas trébuché face à l’obstacle saint-gallois.

Après deux semaines sans compétition dues à la trêve internationale, Servette Chênois a retrouvé le championnat, samedi à Saint-Gall. Les Genevoises, qui restaient sur deux revers – face à Grasshopper et à Wolfsburg en Women’s Champions League – ont renoué avec la victoire (3-0). Privées notamment de leur capitaine Sandy Maendly (blessée avec la Nati), d’Elodie Nakkach (suspendue) et de Monica Mendes, les championnes en titre ont démontré leur supériorité contre une équipe locale qui restait sur deux succès de rang et qui ne comptait qu’un point de retard au classement au coup d’envoi.