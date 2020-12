À l’impossible nul n’est tenu, même avec tout le courage et la détermination du monde. Même en menant au score à deux reprises. Pour son premier match européen de son histoire, Servette Chênois a fini par subir la supériorité et la loi des professionnelles d’Atlético Madrid, victorieuses 4-2 dans l’armoire frigorifique de la Praille. Un résultat logique, un brin inespéré pour les Genevoises mais pas vraiment immérité. Il récompense leur formidable débauche d’énergie et leur farouche résistance, que l’infernale Brésilienne Ludmila a brisé en force et à l’usure.