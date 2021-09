Football féminin - Servette Chênois souffre mais assure l’essentiel

Au retour des vestiaires, les championnes en titre ont continué leur marche en avant, avec des opportunités pour Paula Serrano (49e) et Natalia Padilla qui n’ont pas non plus pu régler la mire (67e). La délivrance est finalement venue d’une tête de Jade, parfaitement servie par Amandine Soulard (72e). L’attaquante de 35 ans en a profité pour inscrire son 5e but de la saison, toutes compétitions confondues. Dans les arrêts de jeu, Thaïs Hurni a assuré la victoire genevoise, pour le plus grand soulagement des 160 spectateurs présents.