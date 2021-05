Football - Servette Chênois sur le toit de la Suisse!

Les Servettiennes ont assuré contre YB. Eric Lafargue

Toute la question était de savoir à quel point Servette Chênois allait savoir gérer la pression. Tout au long d’une saison grandiose, les Genevois es ont bien montré çà et là quelques - timides - signes de fragilité dans les moments importants. Difficile de trouver des défauts à cette équipe, d’accord … Reste que face à une centaine de supporters, les caméras de la télévision et Young Boys, un adversaire qui les avait fait suer il y a quelques semaines, les joueuses d’Eric Sévérac disposaient d’une occasion en or de montrer qu’elles se trouvent tant à la hauteur psychologiquement que sportivement. Avec comme gros lot, en cas de victoire, ce titre dont on parle tant depuis des mois.

Le destin s’est d’abord sévèrement mis en travers du chemin de Sandy Maendly et ses coéquipières. Le coup de tête de Marta Peiro était bon, mais le poteau disait non (11e). Et vu que Zurich était en train de prendre le meilleur sur Bâle, le scénario qui aurait crispé tout le monde et retardé le sacre servettien était en train de se produire. Et personne, à la Praille, ne voulait vivre ça.

Grosse pluie

Avant que des cordes se mettent à tomber sur le Stade de Genève, avant que Bâle ne file un sacré coup de pouce à Servette en égalisant, c’est un coup du sort qui a placé les Grenat sur la route du titre. Le long ballon de Marta Peiro semblait perdu, mais la jeune arrière bernoise Chiara Salm était victime d’un bien mauvais réflexe. Son coup de tête surprenait sa propre gardienne, battue (33e). 1-0 pour Servette.

La donne était claire: quel que soit le résultat de Zurich, les Servettiennes mettraient la main sur le premier titre romand en championnat depuis 1999 (hommes et femmes confondus) en cas de victoire. C’est donc ici, à la demi-heure, que tout est devenu particulièrement crispant.

D’abord, la domination de ce Servette FCCF qui ne se traduisait pas au tableau d’affichage. Les Genevoises ont eu beau passer la quasi - totalité des premier et troisième quarts d’heure du match dans la partie de terrain adverse, un seul ballon a fini au fond des filets de Saskia Bürki.

Gaëlle Thalmann se montre

Ensuite, ces secondes interminables qui les séparaient encore du sacre. Le 3-5-2 confectionné par Eric Sévérac avait l’avantage de permettre à Servette de se déployer facilement tout en gardant le contrôle et de rester serein dans les moments plus compliqués. Mais un oubli est si vite arrivé…

Finalement, il n’y en a eu qu’un, qui n’a pas eu de fâcheuses conséquences. Gaëlle Thalmann a apporté sa pierre à l’édifice en remportant son face-à-face avec Stephanie Waeber. Plus rien ne pouvait empêcher Servette Chênois de se dresser au sommet du football suisse, une année après avoir été privé de titre à cause du Covid. La fête a même commencé dix minutes plus tôt que prévu, lorsque Léonie Fleury a eu la bonne idée d’inscrire le 2-0 salvateur.

Sandy Maendly s’est jetée dans la foule de bras présente devant le banc grenat, la buteuse a suivi: tout le monde avait compris.