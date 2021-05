Football - Servette Chênois termine sur un match nul

Ce samedi et pour la dernière de la saison, les Genevoises avaient pourtant bien commencé, en prenant les devants par un but de Maeva Sarrasin (11e). Elle signe sa 15e réussite de la saison ce qui en fait la meilleure buteuse de l’effectif Grenat.

Mais les adversaires rhénanes jouaient tout de même une place sur le podium et on mit la compresse pour sortir la tête de l’eau. C’était chose faite lorsque Sonja Merazguia (21e) et Riola Xhemaili (26e) trouvaient le chemin du but et mettaient leur équipe devant (1-2).