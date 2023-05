Football: Servette Chênois tient la première Coupe de Suisse de son histoire

C’était faire preuve d’une vision un peu trop «genevoiso-centrée» que d’imaginer Servette Chênois accueilli par un comité réduit au Letzigrund, on le concède. La réalité: les Genevoises ont atterri dans un environnement largement hostile pour disputer la finale de la Coupe. Là où l’événement n’a trouvé que peu de résonance au bout du Léman, le FC Saint-Gall a remué son canton et ses fans, plus que majoritaires et enthousiastes à Zurich samedi. Bruyants, aussi. Surtout avant que Servette ne fasse régner sa loi sur le terrain et fonce vers la première Coupe de Suisse de son histoire.