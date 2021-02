Les Servettiennes ont eu plus d’une occasion de se congratuler samedi soir.

Eric Sévérac a accepté de le dire juste après la rencontre: oui, Servette Chênois a travaillé tout spécifiquement les frappes lointaines la veille de la réception du FC Bâle. «On a fait quelques minutes de rab en fin de séance, absolument, s’est réjoui l’entraîneur grenat. En partie parce qu’on a la volonté d’ajouter toujours plus de cordes à notre arc. En partie aussi parce qu’on sait que les Bâloises ont tendance à évoluer très bas sur le terrain. Donc plutôt que de s’obstiner à entrer dans le but avec le ballon, on a voulu prendre le problème différemment.»