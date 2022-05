Football: Servette Chênois y a cru jusqu’au bout, le voilà en finale

Marta Peiro et Servette ont eu chaud, mais les Servettiennes disputeront la finale.

Une saison de rêves si proche d’être balayée en un quart d’heure. Ces premières quinze minutes abandonnées à Bâle il y a une semaine au match aller. Une saison longtemps suspendue à une latte, puis un but annulé, puis un second samedi soir… Servette Chênois a failli rejoindre les vacances dans une frustration énorme. Avant un final grandiose dans une ambiance survoltée.

Les protégées d’Eric Sévérac ont rejoint la finale de Super League. Avec une envie et une jouerie remarquables, les Grenat ont poussé une heure et demie à la Fontenette pour effacer ces deux buts de retard, ce quart d’heure terrible.

Le premier but est parfaitement tombé, dès la 23e, pour mettre le public en émoi. Alyssa Lagonia a passé la semaine à lutter contre un virus. Impossible de le savoir à la vue de la frappe somptueuse de la Canadienne. Et si la Tuilière, où se déroulera la finale le lundi de Pentecôte, n’était finalement plus si loin?