Foot féminin: Servette perd la finale contre Zurich

«Le plus frustrant, ce n’est pas d’avoir manqué le titre, c’est de ne pas être européen la saison prochaine.» Éric Sévérac était très déçu après le «jour sans» de Servette Chênois en finale des play-off contre Zurich (3-0) . «On n’a pas été à la hauteur. On a complètement déjoué, il n’y avait qu’une équipe sur le terrain.» Si l’entraîneur genevois n’avait rien à redire sur la victoire du FCZ vendredi à Saint-Gall, ce revers marque un coup d’arrêt dans le projet servettien. «On cherchait vraiment l’Europe, le titre de champion était accessoire», a renchéri le coach, qui était malgré tout fier de la saison de ses protégées. Car cette non-qualification pour la Ligue des champions féminine va peser lourd, au niveau des finances comme sur le plan sportif.

En 2021, lorsque les Genevoises avaient atteint la phase de poules de la C1, elles avaient empoché 400’000 francs. Pour le football féminin helvétique, qui n’attire pas (encore?) les foules (moins de 2000 personnes pour le match de l’année), c’est beaucoup. «Ne pas être européen, cela change tout, poursuit Sévérac. Cela veut dire qu’il y aura sûrement des départs, des changements à différents niveaux. Il va falloir se poser tranquillement et voir comment on peut faire. Mais il faudra modifier des choses.» L’été ne se déroulera pas les doigts de pied en éventail du côté de la Fontenette.

Les play-off critiqués

«On joue une Coupe sur cinq matches et on joue des play-off sur cinq matches, résume Éric Sévérac. Faire jouer dix rencontres à enjeu à des joueuses qui sont internationales dans certains pays, ce n’est pas intéressant pour elles.» L’attrait du championnat helvétique s’en retrouve impacté. Avec très peu de duels qui comptent vraiment et un championnat déséquilibré, il est difficile de faire venir des joueuses en Suisse. «À part Zurich, Grasshopper et Saint-Gall, le reste c’est assez faible.» Un manque de compétitivité dont souffre le club grenat. Promu dans l’élite en 2018, il n’a pas le réservoir de jeunes du FC Zurich, dont les M21 dominent de la tête et des épaules la LNB et auraient, si le règlement le permettait, leur place en Super League.