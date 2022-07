Football: Servette commence par une victoire

Le but de Ronnie Rodelin valait à lui seul le déplacement. Le trait de génie est tombé à la 5e minute de jeu. Une déviation de Bédia en direction du Français, sur la droite, à plus de 40 mètres de la cage saint-galloise et là, l’espace d’une fraction de seconde, l’inspiration magique. Rodelin a vu Zigi avancé, il frappe en première intention une demi-volée phénoménale de pureté et de précision. Zigi comprend immédiatement, il regarde, impuissant, la balle lui passer loin au-dessus de la tête pour retomber dans le petit filet. Perfection du geste: même si Zigi avait été sur sa ligne, il aurait éprouvé toutes les difficultés à intervenir.