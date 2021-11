Football - Servette continue d’être poursuivi par la défaite

Quatre inspirations géniales dimanche au Stade de Genève. Deux de chaque côté. L’une s’est arrêtée sur la ligne. Et pour quelques centimètres, Servette a concédé une cinquième défaite de rang en Super League. C’est la façon simpliste et équilibrée de voir les choses, qui n ’ enlèvera rien au mal-être actuel des Genevois.

Dans les détails, ce Servette a longtemps nagé dans un océan de déchets mêlés à une bonne volonté indéniable. Deux portes se sont ouvertes pour Zurich, qui s’y est engouffré avec un certain style. L’ouverture d’Antonio Marchesano pour Assan Ceesay sur le 0-1 se savoure sans modération. On peut dire la même chose du coup franc de Mirlind Kryeziu un quart d’heure plus tard (0-2, 44e). En dehors de ça, les Zurichois n’auront vraiment pas forcé à la Praille, laissant l’équipe d’Alain Geiger dans un rôle qu’elle haït tant: être seule pour faire le jeu.