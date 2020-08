Stevanovic (dans les bras de Kyei) a ouvert la marque pour les Grenat. Eric Lafargue

Une saison de Super League terminée depuis trois semaines, un nouvel exercice pas encore commencé, avec une première journée repoussée au week-end des 19 et 20 septembre... Et là au milieu, pour Servette, un rendez-vous européen tombé de nulle part ou presque, coïncidant avec le retour des «grenat» sur la scène européenne, huit ans après une élimination au 2e tour qualificatif de l’Europa League contre les Norvégiens de Rosenborg (0-0, 1-1).

Voilà qui, ajouté au contexte très particulier d’une soirée vécue en mode Covid-19 (huis clos intégral, port du masque généralisé pour les rares personnes admises), commandait au coup d’envoi une certaine prudence face à l’inconnue que représentait Ruzomberok, un opposant slovaque loin d’être une terreur certes mais toujours capable de perturber la feuille de route genevoise.

Le béton slovaque

Lors de l’échauffement, la présence sur la pelouse de… 18 Slovaques (dont quelques balèzes gaillard) - l’«étranger» Kostadinov (Macédoine du Nord), unique mercenaire de l’équipe, étant forfait pour blessure - avait de quoi intriguer. Une rareté à souligner dans un football toujours plus mondialisé.

Face à un adversaire plus modeste, aussi bien sur le papier que dans la réalité, Servette allait d’abord éprouver quelques petites difficultés à trouver des ouvertures dans le bloc défensif, à passer du rang d’outsider (qu’il était en championnat) à celui de favori. Restant fidèle à ses valeurs au niveau du jeu, il y eut beaucoup de volonté mais peu de mouvements de nature à véritablement transpercer le béton slovaque.

Stevanovic délivre les siens

Après une frappe de Tasar détournée par le portier Macik pour ce qui restera comme la plus belle occasion des 45 minutes initiales, Servette s’essaya au tir, souvent lointain mais sans réussite. Comme sur cette frappe du capitaine Sauthier que Macik dévia acrobatiquement en corner (38e). En face? Les visiteurs ne se créèrent qu’une occasion mais elle fut immense et ratée par Kochan qui, pourtant seul à 15 mètres, ne parvient pas à cadrer sa reprise (8e).

Pourtant porté par les chants de ses supporters «extérieurs», Servette, apparu en quelques occasions peu serein en défense, souffrait alors aussi de la relative discrétion de Kyei à l’autre extrémité du terrain, le seul feu d’artifice offert étant l’œuvre des fans «grenat», regroupés sur l’esplanade jouxtant le stade.

L’attaquant français allait se montrer nettement plus inspiré après la reprise lorsque sur un ballon récupéré par Tasar dans son propre camp, on le vit très intelligemment décaler Stevanovic, lequel put s’en aller seul tromper Macik, d’une frappe placée. En ouvrant enfin le score, Servette venait de faire le plus difficile.

Tottenham, le Milan AC, Wolfsburg ou encore Galatasaray?

Ainsi libéré, il put alors plus tranquillement dérouler, ce qui devait permettre à Arial Mendy de fêter ses débuts officiels sous le maillot… «noir» de la Praille d’un but dit de la sécurité, inscrit de près de 30 mètres et sur lequel le pauvre Macik ne fut pas vraiment à son avantage. Moins de dix minutes plus tard, le remplaçant Antunes enfonçait le clou. 3-0, c’était bien là le minimum pour une formation ayant retrouvé ses sensations au fil de la soirée.

Pour son retour sur la scène européenne, Servette a gagné en assurant sa qualification sans vraiment trembler, hormis en début de partie peut-être, sans doute une question de réglages. Franchir l’obstacle slovaque était ce qui était demandé, sa soirée a donc été pleinement réussie. Le club genevois connaîtra son prochain adversaire déjà lundi, avec la perspective d’affronter du nettement plus costaud, avec l’entrée en lice de grosses cylindrées comme Tottenham, le Milan AC, Wolfsburg ou encore Galatasaray.

Servette – FK Ruzomberok 3-0 (0-0)

La Praille, à huis clos. Arbitre: M. Kopiievskyi (Ukr).

Buts: 54e Stevanovic 1-0, 77e Mendy 2-0, 86e Antunes 3-0.

Servette: Frick ; Sauthier, Rouiller, Sasso, Mendy ; Ondoua, Cognat (86e Maccoppi); Stevanovic, Imeri (76e Cespedes), Tasar (68e Antunes) ; Kyei. Entraîneur : A. Geiger.

FK Ruzomberok: Macik ; Mudry (66e Brenkus), Curma, Maslo, Mojzis, Madlenak ; Takac (60e Dungel), Zsigmund, Kochan ; Gerek, Almasi (70e Bobcek). Entraîneur : J. Haspra.

Notes: Servette sans Diallo, Schalk, Kone (blessés), Alves, Severin (convalescents), Holcbecher, Omeragic, Martial et Guerin (non convoqués). Ruzomberok sans Kojnok, Regáli et Kostadinov (blesssé).