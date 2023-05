Football: Servette corrige Aarau et met plus qu’un pied en demi-finales

Comme il y a deux semaines à la Fontenette, Coumba Sow et les Grenat étaient trop fortes pour les Argoviennes.

Servette Chênois a fait un grand pas vers le dernier carré des play-off de Super League. Samedi à Aarau, les Genevoises se sont imposées 0-4 en quarts de finale aller. Un succès acquis alors que Sandrine Mauron, Élodie Nakkach, Agata Filipa et Natalia Padilla avaient été laissées sur le banc, permettant à Amina Muratovic, 17 ans depuis jeudi, de fêter sa première titularisation dans l’élite puis à Alexia Morales, 15 ans, de faire ses premiers pas avec la première équipe.

Face à des Argoviennes qu’ elles avaient battues 6-1 lors de la dernière journée de la saison régulière, les favorites grenat n’ont mis que 3’30 pour ouvrir le score. Imane Saoud a mis sur orbite Daina Bourma, qui a directement placé ses coéquipières sur de bons rails (4e). Malgré une large domination et des opportunités pour Coumba Sow (13e) et Saoud (27e), les Servettiennes n’ont pas réussi à doubler la mise dans l’immédiat. «Soyez patientes», a martelé Eric Sévérac depuis son banc de touche.

Un chef-d’œuvre

Une attente qui a valu son pesant d’or, tant la 2e réussite genevoise s’est révélée superbe: d’une magnifique reprise en se retournant, Bourma a logé le ballon sous la transversale de Lorena Barth pour s’offrir un doublé (30e). Sûrement le plus beau but de la saison en Women’s Super League. Le plus dur était fait, la peau de banane définitivement évitée.