Football - Servette craque en deux minutes face à Lugano

Deux minutes peuvent suffire. C’est le temps dont a eu besoin Lugano pour battre 2-0 Servette dans un match pas forcément bien embarqué. Deux minutes au retour de la pause, pour deux buts encaissés, laissant penser que les Grenat avaient la tête ailleurs, et pas vraiment d’abnégation sur le terrain à ce moment-là précis.

Car ces deux actes racontent une seule histoire. Celle d’une passivité qui a tranché avec l’image que Servette avait laissé jeudi dernier, lorsque, à dix, il avait battu 2-0 Molde en Conference League, avec l’envie d’y laisser un certain honneur. Il n’était en tout cas plus là à la 49e minute dimanche. 120 secondes plus tôt, Mattia Bottani avait pu échapper beaucoup trop facilement à Boris Cespedes avant d’ajuster proprement Jérémy Frick.