Quelque 14 heures plus tard, le club pouvait dévoiler son maillot avec une vidéo du terroir. On y apprend que les Gen’vois - et pas les G’nevois - sont des grandes gueules, qu’ils savent remonter la pente après une défaite et que tout le monde se rassemble autour du football. La vidéo a été autant appréciée que le visuel des nouveaux tricots des Grenat. Les commentaires sur Twitter regorgent de positif, ce qui est plutôt rare. «Prenez mon argent», «Le maillot blanc est splendide» ou encore «Ça m’a donné envie de supporter Genève limite».