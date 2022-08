Football: Servette éliminé de la Ligue des championnes

Maéva Clémaron, Kattlin Stahl et les Genevoises ont été à la peine face à Daphné Corboz et les Françaises.

Une seule occasion genevoise

Les joueuses d’Eric Sévérac ont dû attendre les arrêts de jeu de la première période pour se montrer dangereuses. Sur un coup franc botté par Paula Serrano, Monica Mendes, nouvelle capitaine du SFCCF, a placé une tête bien captée par Chiamaka Nnadozie, seule tentative cadrée des Suissesses. La gardienne parisienne a ensuite connu une suite de match tranquille, même si les Genevoises ont été plus entreprenantes après la pause. Pas assez pour faire douter les coéquipières de Coumba Sow et Eseosa Aigbogun, qui ont maîtrisé leur sujet durant toute la rencontre. Elles ont même enfoncé le clou grâce à une tête de Matéo, bourreau des Grenat avec un doublé (85e).

Sept des huit nouvelles recrues genevoises ont été alignées, dont cinq dès le coup d’envoi – seule la gardienne Carlotta Cartelli est restée sur le banc. Et les Grenat ont semblé en manque de repères et trop empruntées pour mettre en difficulté l’arrière-garde française, très bien organisée. Les vice-championnes de Suisse auront besoin de temps pour intégrer leurs nouvelles joueuses et compenser les départs de Sandy Maendly et Alyssa Lagonia dans l’entrejeu.