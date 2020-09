Un bloc rémois imperturbable

Il a dès lors fallu se montrer particulièrement patients pour les hommes d’Alain Geiger. Le pensionnaire de Ligue 1 a mis le pied sur le ballon, pris tout son temps pour effectuer remises en jeu, coups franc s et dégagements au x six mètres, et on a pu sentir une forme de frustration dans les rangs grenat. Parce que le temps jouait en leur défaveur. Parce que produire et développer leur jeu habituel est devenu plus compliqué pour le SFC. Une initiative solitaire de Timothé Cognat (17e), des coups de tête de Kastriot Imeri et Miroslav Stevanovic (35e et 45e), une frappe trop molle de Varol Tasar: Servette n’était pas dépassé, mais il a rarement mis le nez à la fenêtre offensivement.