Football: Servette en finale après un match très tendu

Ou du moins, c’est ce que pensaient les 1052 spectateurs présents à Carouge. Car cette jeune équipe saint-galloise, joueuse et décomplexée, n’a pas baissé les bras. Et comme lors des quatre derniers duels entre les deux équipes, elle a posé de gros problèmes à la meilleure formation de la saison régulière. Après une tête non cadrée de Naja Glanzmann (31e), les visiteuses ont inscrit le but de l’espoir: une balle piquée pour Eva Bachmann a permis à l’ailière de lober Inês Pereira (37e). Saint-Gall était relancé et la frappe de Fiona Baltimer a touché la latte genevoise (38e).