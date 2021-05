Football - Servette est la bête noire d’YB!

C’est simple: avec un peu plus de réussite, ou de précision à la finition, Servette aurait pu infliger une lourde défaite au champion. Cela dit la performance. Cela a commencé d’emb l ée. Le temps fort est d’abord servettien et il s’étalera sur les vingt premières minutes. Ce Young Boys déjà champion alignait pourtant ce qui ressemblait à sa meilleure formation ou presque, mais il était dans ses petits souliers.

YB bloqué

Et pas qu’un peu. Le manque de précision à la finition aura accompagné les Grenat durant toute la saison, c’est presque sans surprise qu’il aura été au rendez-vous pour ce match contre YB. YB justement? Bloqué dans ses intentions, interdit dans ses ambitions de débordement et de centres.

Un Servette entreprenant

Ragaillardi par sa victoire à Lugano, histoire d’effacer les deux lourdes défaites contre Bâle et Sion, Servette était donc très entreprenant. Et inspiré. À cela, une raison: le retour de Gaël Clichy. Sur le terrain, c’est lui qu’on entend, c’est lui qui donne les impulsions, c’est lui qui replace tout le monde. C’est aussi lui qui lance les actions. Il est sans doute latéral gauche sur le papier, dans les faits, il est bien plus que cela et son influence sur le jeu est impressionnante.