Le retour des Fêtes, marqué lundi et mardi par des examens médicaux et des tests Covid, a livré son verdict: six cas positifs et un cas contact déjà confiné chez lui. Servette est frappé, comme beaucoup d’autres clubs, de foot ou de hockey, par la maladie. Les joueurs touchés sont à l’isolement, sans avoir été en contact avec le reste du groupe. Le stage au Portugal est annulé.