Aussi curieux que cela puisse paraître, Servette affrontait avec Sion une équipe qu’il n’était encore jamais parvenu à battre depuis son retour dans l’élite voici 18 mois, le bilan intermédiaire mentionnant 3 nuls et 2 défaites au coup d’envoi. Un FC Sion qui, de son côté, n’avait pas oublié le 3 août passé, un soir de liesse puisque coïncidant avec son maitien en Super League, obtenu à la faveur de son succès fêté à la Praille contre ces même Grenats lors de l’ultime journée (2-1, buts valaisans signés Kasami et Uldrikis).

Servette sans Stevanovic ni Imeri

Alors que l’on attendait une confirmation des héros du Wankdorf, c’est Sion qui devait prendre le meilleur départ, concrétisé par un but tombé à la suite d’un coup-franc accordé pour une faute de Cespedes sur Araz à 25 m. On a alors vu Grgic s’emparer du ballon, se concentrer longuement et adresser une lumineuse frappe enroulée qui allait dépoussiérer la lucarne droite de Frick. Le très inconstant No14 a rarement fait tout juste depuis trop longtemps mais sur ce coup-là, le milieu de terrain a réussi à faire taire ses détracteurs.

Et Servette? Gêné par des Valaisans qui n’ont rien lâché, le club grenat allait éprouver les pires difficultés à inquiéter Fayulu. Au maigre bilan d’une première mi-temps dominée par Sion, un seul tir servettien, trop facilement capté (30e Fofana). En regard de la pauvreté de son jeu, ce Servette décevant s’en sortait plutôt bien à la pause et pouvait même remercier son gardien, détournant une tête d’Uldrikis ayant le poids du 0-2 (42e).

Ndoye voit rouge

A la Praille, l’association du géant Uldrikis (1m98) et du poids plume Wakatsuki (1m70) a longtemps offert des solutions intéressantes. On vit même le second nommé ajuster le poteau (57e).Sans le savoir, une sorte de tournant du match car une poignée de seconde plus tard, Ndoye n’avait d’autre recours que de ceinturer Kyei qui s’en allait seul affronter Fayulu. Justement expulsé sur cette action, le défenseur aurait-il dû plutôt prendre le risque de laisser partir le No 25 servettien? Ca se discute.