Football: Servette et Sion restent dos à dos

Le Sédunois Musa Araz (en blanc) au duel avec Patrick Pfluecke lors de la rencontre entre Sion et Servette samedi.

Si les Grenat ont appris une chose en ce début de saison, c’est résister. De son côté, Sion sait qu’il veut forcer son destin, malgré ses maladresses. Il faut le dire: c’est Sion qui s’est ménagé les plus grosses occasions, en seconde période, quand les Grenat étaient à la peine. Mais les Valaisans n’ont pas trouvé la faille. Servette, en trois matches et pas mal de douleurs, c’est un seul but encaissé.