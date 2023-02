Soir de défaite sans appel, mine de circonstance. Alain Geiger essaie de trouver les bons mots pour expliquer, une fois de plus, pourquoi les choses ont trop vite tourné au vinaigre pour les siens. À Saint-Gall, ce n’est sans doute jamais simple. Mais le plan de jeu prévu n’a jamais fonctionné. Pas plus sur le terrain que dans les tribunes: le kop grenat n’a jamais pu assister au match. La raison: la police saint-galloise, après les débordements du 23 octobre lors du premier Saint-Gall – Servette de la saison, avait décidé de contrôler l’identité de tous les supporters servetttiens. Ce à quoi ils n’auraient pas voulu se plier.

Réponse de Geiger: «C’est une explication claire et précise, a-t-il relevé. J’aurais bien aimé que Servette soit aussi clair et précis sur le terrain…»

Sur le terrain, en effet, rien n’a fonctionné. «Trop de déchet technique, pas de connexions entre nous, défensivement, offensivement, pestait l’entraîneur. Des erreurs individuelles, un manque de rythme face à l’intensité des Saint-Gallois. Et quand on a l’occasion de revenir dans le match, on rate un penalty. Et au final, on se retrouve à dix, avec l’expulsion de Cespedes, qui n’est pourtant pas un méchant.»