Football : Servette fait le plus dur avant de se faire surprendre

Dereck Kutesa (à gauche) tente d’échapper à Lindrit Kamberi. Bastien Gallay

Avec le souvenir du cuisant 4-1 encaissé juste avant la pause Mondial, Servette était au Letzigrund pour corriger le tir. Et, surtout, il avait l’opportunité de creuser l’écart avec Saint-Gall, tout en grignotant quelques petits points sur YB. À la 73e, avec le but de Crivelli, les Grenat pensaient être sur ce chemin-là. Cinq minutes plus tard, après l’égalisation du FC Zurich, ils avaient déjà laissé passer cette chance. Dommage mais pas étonnant, pour une équipe qui laisse trop souvent filer des points. Servette reste à la 2e place du classement, mais dans la fragilité, alors qu’il aurait pu s’offrir un peu de marge.

Le début de match a dit beaucoup des intentions servettiennes. Un bloc haut, dans une sorte de 4-2-3-1, qui a bloqué Zurich dans son camp. Il aura fallu attendre la 10e minute pour voir les Zurichois franchir le milieu de terrain balle au pied. Une tête de Stevanovic, une frappe manquée de Pflücke, un tir trop enlevé de Cognat: sans occasion nette, il y avait là l’exercice d’une domination franche.

Le FCZ s’étant décidé à se donner un peu d’air, tout s’est bien sûr équilibré. Les hommes d’Henriksen, jouant enfin plus haut, pointaient le bout du nez. Le plus souvent sans danger, à part les balles arrêtées de Dzemaili. Les deux occasions les plus claires ont été pour les Grenat: une frappe de Cognat déviée par Brecher, un tir en pivot de Bedia, à nouveau détourné par le portier zurichois.

Espoir douché

La plus grande chance de but pour les Servettiens: cette action avec Bedia qui lance parfaitement Kutesa, dont la frappe directe trouve la latte. La plus grande chance pour les Zurichois? Ce jeu au pied désastreux de Frick (pourquoi s’obstiner?) qui se termine par un gros raté de Rohner, seul à 6 mètres, après la bourde du portier grenat.

Cela dit une supériorité de Servette en fait, mais qu’il n’arrive que si mal à convertir concrètement, qui reste par conséquent à la merci d’une mauvaise surprise. La force et la faiblesse de Servette à la fois.

Alors même quand la force parle, quand Cognat trouve Crivelli au premier poteau et que celui qui vient de remplacer Bedia dévie subtilement pour ouvrir le score, dans une période sans menace ou presque pour les Grenat, une fragilité existe toujours, comme une inquiétude qui plane.

Cinq minutes seulement après le but de Crivelli, c’est un Servette qui défend mal, qui manque de détermination au duel dans un premier temps et de conviction dans un second au moment d’aller au contact de Ligue, dont la frappe finira sous la latte de Frick. Espoir d’opération comptable parfaite douché.