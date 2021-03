La joie des buteurs servettiens Valls et Schalk après le 2-0.

Un concours de circonstances qui a conduit Christian Constantin à ne pas s’éloigner du banc valaisan comme on pouvait le pressentir. Présent sur la feuille de match (mais pas au bord de la touche), Raczynski a été remplacé par son président. Toute cette agitation devait contraster avec la sérénité d’un Servette désireux de remporter enfin un premier derby romand, ce qui ne lui était encore jamais arrivé depuis son retour en Super League.

De fait, Sion a pu faire illusion tant que les visiteurs devaient se montrer maladroits à la conclusion. Face au jeu séduisant présenté par Servette, son hôte n’eut d’abord que son courage à offrir. Après avoir manqué plusieurs occasions, dont celle de Stevanovic, dont la reprise finissait dans les bras d’un Fickentscher tout heureux de l’aubaine (12e), les visiteurs allaient ouvrir le score à la suite d’un centre de Sauthier exploité par Schalk, alors que Stevanovic se tordait de douleur et que l’arbitre avait laissé l’action se poursuivre en donnant l’avantage, ce qui devait perturber la défense valaisanne …

Moins de trois minutes plus tard, un boulet de canon de Valls, dont la demi-volée se logeait dans l’angle opposé avec la complicité du poteau, permettait à Servette de réaliser le break.

Belle maîtrise collective

À la reprise, « coach CC » choisissait de renforcer son trop perméable couloir gauche, en remplaçant le néophyte Lovisa (1re titularisation en Super League à l’âge de 20 ans) par l’expérimenté Iapichino, et lançait Uldrikis pour le « transparent » Tupta en pointe.

Jusqu’à la réaction signée du remplaçant Wakatsuki, d’un tir insidieux et surtout placé, relançant les actions locales et pimentant la fin de la rencontre. Sion, qui n’y croyait plus, pouvait timidement reprendre espoir sans parvenir à arracher un point qu’il n’aurait peut-être pas mérité.