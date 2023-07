Champions League: Bon nul de Servette contre Genk

Les Genevois retrouvaient la plus prestigieuse des compétitions européennes, 24 ans après leur dernière participation. En 1999, ils avaient fait 2-2 contre les Autrichiens de Sturm Graz au match retour du 3e tour qualificatif aux Charmilles, grâce à des buts de Juarez et Thurre, mais étaient éliminés de la compétition à cause d’une défaite 1-2 à l’aller.