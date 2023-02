Football: Servette fait pleurer tout Winterthour

La troisième fois aura été la bonne. Après deux premiers renvois, la pelouse de Schützenwiese n’était plus gelée et pouvait enfin accueillir ce match en retard de la 17e journée. L’occasion pour Servette de s’installer plus solidement à la deuxième place en creusant un écart; l’opportunité pour Winterthour de redonner la lanterne rouge à Zurich. A ce petit jeu, ce sont les Grenat qui ont le sourire et Winterthour qui pleure. Les Zurichois menaient au score, auraient mérité de doubler la mise sans doute, mais ce sont les Servettiens qui ont refait surface pour s’imposer, avec pas mal de réussite, c’est vrai.