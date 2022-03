Football – Servette fait régner sa loi dans le derby du Rhône

Le derby du Rhône est donc revenu à Servette dimanche. Un Servette doté d’un banc particulièrement jeune, et surtout de Valton Behrami, 18 ans, sur la gauche de sa défense. Un duel explosif était promis au néophyte pour sa première apparition en Super League, face au Brésilien Wesley. Le latéral des M18 s’en est toujours tiré à son affaire… à l’exception d’une anticipation malheureuse. Qui coûtait un but à ses couleurs. Ce but, c’était l’égalisation sédunoise signée Filip Stojilkovic (33e), au milieu d’une première période tout acquise à la cause des Grenat, articulés autour d’un très bon Timothé Cognat.