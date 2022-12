Football: Servette gagne le derby et poursuit son sans-faute

Laura Felber et Servette Chênois ont remporté le derby contre Yverdon.

Pour son dernier match avant les fêtes, Servette n’a pas fait de cadeau. Au Stade municipal, les Genevoises ont fait honneur à leur rang de leaders de Super League, dominant Yverdon 0-2. Assurées de terminer l’année avec le titre honorifique de championnes d’automne sous le sapin, les Grenat ont remporté samedi leur 10e match en autant de parties. Les Nord-Vaudoises restent ainsi lanterne rouge, avec un seul point au compteur et un goal-average de -34 (1 but marqué, 35 encaissés).

Pourtant, les Vaudoises ont tenu le premier quart d’heure, malgré une grosse pression servettienne. Serrano a manqué le cadre (4e) et Roch a sorti le grand jeu sur des tentatives de Padilla (8e) et de Clémaron (12e). Nakkach a fait trembler les montants yverdonnois sur un missile dès 25 mètres (11e). Ce n’était que partie remise: l’internationale marocaine a ouvert le score d’un tir en pleine lucarne (19e). La brèche était ouverte et Padilla a repris victorieusement un centre de Filipa pour doubler la mise (20e).