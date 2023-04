Football: Servette humilié par un Young Boys déchaîné

YB champion mardi?

En feu, l’attaquant international suisse a profité de cette soirée portes ouvertes pour s’offrir un triplé (57e, 5-0) et prendre la tête du classement des buteurs de Super League avec 17 réussites, soit une de plus que son coéquipier Jean-Pierre Nsame (suspendu samedi). La réduction du score de Patrick Pflücke (62e, 5-1) et l’ultime but bernois accordé au malheureux Jérémy Frick sur une frappe Filip Ugrinic (80e, 6-1) n’ont été qu’anecdotiques.