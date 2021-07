Football - Servette a été largement meilleur que Sion

Peu de doutes

Et puis, comme une piqûre de rappel, il y a eu ce coup franc de la 45e. Zuffi qui trouve Cavaré seul au deuxième poteau. La remise de la tête et cette grande frayeur avec Karlen qui reprend sans cadrer.

Sortie ratée de Frick

Cela n’a pas empêché quelques frayeurs, notamment sur un ballon relâché par Frick (tentative excentrée d’Uldrikis, sauvetage de Clichy). Et ce but de la 95e qui n’aura rien changé (tête de Ndoye, sortie ratée de Frick). Entre un Servette joueur et un Sion pataud, il n’y avait pas photo. Les Grenat en ont profité pour lancer Rodelin et également Douline, notamment. Ils ont parfaitement lancé leur saison de Super League avec une victoire dans le derby. Chapeau au passage à Stevanovic, retrouvé, Valls, immense au milieu, tout comme Cespedes.