Alex Schalk et Kastriot Imeri tout sourire. KEYSTONE

Cela faisait depuis le 6 octobre 2018 et cette défaite 2-3 contre Lucerne que Young Boys ne s’était plus incliné à domicile. Plus de deux ans plus tard, c’est Servette qui est venu mettre fin à la série d’YB. Avec une victoire héroïque, intelligente, solidaire, folle. Forts de cet extraordinaire succès, les Servettiens se replacent à la sixième place du classement. Et font le plein de confiance avant la venue à Genève de Sion, jeudi soir.

C’est le courage qu’il a fallu d’abord mobiliser. Si YB avait choisi de remanier considérablement son effectif par rapport à jeudi soir contre Cluj, les Bernois qui étaient sur le terrain voulaient tous se montrer. Cela a valu un début de match très compliqué pour les Servettiens. Presque vingt minutes d’un enfer froid, avec un YB qui passait sur la droite de la défense grenat, où Diallo était à la peine face à Sulejmani.

Ce pressing intense s’est immédiatement traduit par de grosses frayeurs pour les Genevois. Il aura fallu une claquette inspirée de Kiassumbua (Frick était sur le banc, le tournus), pour sauver les Grenat (4e, déjà). C’est le poteau qui venait au secours de Servette sur une tête de Siebatch e u, c’est une nouvelle fois le portier grenat qui intervenait juste après, sur une autre tentative. Etranglés par le pressing bernois, les Servettiens ne trouvaient pas le premier relais, au milieu ou devant, ils perdaient trop vite le ballon pour pouvoir respirer un peu.

Servette a laissé passer l’orage

Le calvaire a duré près de 20 minutes. Et puis Servette a réussi à mettre un peu le pied sur le ballon. Cespedes, Valls et Cognat trouvaient leurs marques, YB baissait d’un ton dans son intensité. Une ou deux esquisses de ruptures auront suffi pour donner un semblant de confiance. Les Grenat s’offraient des transitions. La première qui allait à son bout était la bonne. Clichy trouvait, du bout du soulier, Valls, qui remettait en retrait à Schalk: contrôle, frappe parfaite, 22e, Servette ouvrait le score. Et n’allait pas en rester là.

YB peinait à rétablir son pressing initial. Il s’exposait parfois. Mais les Bernois allaient reprendre leurs esprits. Après la pause. Copie conforme du début de rencontre: une intensité, un bloc haut et bien des frayeurs, à nouveau, pour Kiassumbua. Il y a avait une part de fébrilité. Mais davantage de solidarité. Comme pour montrer que les fragilités défensives du début de saison appartenaient au passé, tout le groupe grenat s’y mettait. Clichy donnait de la voix, en leader, pour replacer, rassurer. Et comme en première période, c’est après avoir essuyé la domination bernoise qu’une rupture allait faire mouche. Avec Schalk, encore, qui démontre que quand il n’est pas blessé, c’est lui qui fait mal. Le Néerlandais, après un slalom, ajustait au premier poteau, en force une lucarne rentrante du plus bel effet: 0-2 à la 65e. S’il y avait eu des spectateurs, ils n’en auraient pas cru leurs yeux.

Seulement voilà. Cet YB qui avait fait tourner avait sur le banc des cadors. Nsame, Ngamaleu, le prometteur Mambimbi. C’est ce dernier qui allait réduire le score à la 84e. Servette avait eu deux occasions d’enterrer YB juste avant: Kye, seul, et Cognat, seul aussi, avaient raté de face à face devant Von Ballmoos. Cela promettait une fin de rencontre folle. Elle l’a été. Mais Servette, héroïque, a tenu bon, pour une sacrée victoire.