Football

Servette n’a pas réussi à battre Lugano

Les Genevois, en supériorité numérique pendant plus de 20 minutes, ont concédé le nul à domicile (1-1).

À 11 contre 10 pendant plus de 20 minutes, les hommes d’Alain Geiger ne sont pas parvenus à finir le travail face à un adversaire replié. Les visiteurs auraient même pu l’emporter sans un arrêt autoritaire de Frick devant Maric (77e). Les attaquants grenat n’ont pas trouvé la clé, à l’image de la frappe trop croisée du remuant Tasar (84e).

Rageant

Les Servettiens (4e) concèdent ainsi un match nul rageant pour cette reprise et ratent une occasion de revenir à hauteur de Bâle (3e), battu à Lucerne. Une entame de match trop timide et l’absence de Vincent Sasso, qui a offert l’ouverture du score à Alexander Gerndt (21e), ont coûté cher aux Genevois. De son côté, le Lugano de Mauro Jacobacci décroche un point bienvenu. Les Tessinois (7e) comptent quatre unités d’avance sur Sion et cinq sur le barragiste Xamax.