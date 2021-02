Guillemenot et Stevanovic luttent pour la balle. Eric Lafargue

La dernière fois que Servette a battu Saint-Gall, Marc Roger se préparait à en être le nouveau président. Ce 15 février 2004, neuf jours avant la prise de pouvoir de l’ancien agent de joueurs, l’équipe entraînée alors par Marco Schällibaum avait disposé du lointain visiteur 3-1, grâce à une réussite de Kader et un doublé de Zambrella devant 6900 spectateurs réunis à la Praille. À l’époque, Roth (au but), Bratic, Jaquet, Comisetti, Vardanyan, Londono et Thurre garnissaient notamment les rangs « grenat » .

Dix-sept ans tard, Servette n’a toujours pas trouvé l a solution pour s’imposer face à un adversaire qui ne lui convient pas. Le voici qui en est à 11 défaites et 5 nuls contre Saint-Gall.

Dans ce qui devait être le match de la confirmation, Alain Geiger avait reconduit exactement la même équipe que celle alignée dimanche au coup d’envoi. Comme contre Lucerne, Servette, très vite malmené (3e, immense occasion pour Guillemenot qui pique trop son ballon) allait rapidement encaisser le 0-1, conséquence d’un mouvement au demeurant superbe à la suite d’un ballon perdu à mi-terrain. D’une talonnade inspirée, Ruiz démarquait Stillhart dont la frappe aussi sèche que croisée faisait imparablement mouche. Mais comme dimanche, les Genevois allaient tout aussi vite revenir dans la partie, d’abord égaliser par Kyei, venu placer sa tête en brûlant la politesse à son défenseur sur un service au cordeau de Stevanovic récupérant un ballon mal dégagé, avant de manquer le break dans la foulée en ratant un nouveau penalty.

Festival de mauvaises relances

Déjà malheureux une semaine plus tôt à la Swissporarena lorsque son essai avait été repoussé par Müller, Kyei a buté cette fois-ci sur Zigi (23e). On retrouvait le même Kyei quelques secondes plus tard lorsque son tir longeait la ligne après avoir été remis en jeu par le poteau sans que la VAR n’intervienne. S’essayant aussi au lob ou tir lointain (par Clichy, puis Cognat obligeant le gardien à jouer des claquettes), Servette demeurait à la merci des contres saint-gallois. On pense à ce ballon de Ruiz caviardé, qui avait le poids d’un but (37e). Avec des occasions de part et d’autre (7 tirs à 8 à la pause), personne ne s’ennuyait dans un match ouvert tenant ses promesses.

Dès la reprise, Servette payait au prix fort un festival de mauvaises relances: après un dégagement improbable de Clichy, une tête malencontreuse de Sauthier, qui venait d’entrer, plaçait Guillemenot dans une position. D’une frappe enroulée, l’ex-joueur de la Praille mystifiait un Frick impuissant. Le buteur avait alors l’élégance de fêter discrètement son petit chef-d’ œ uvre.

Mais Servette a des ressources et allait le démontrer quand sur un corner obtenu par Cespedes, Fazliji trompait son propre gardien. Après l’apparition de Schalk, Geiger lançait dans la bataille Kone, un deuxième attaquant, afin d’arracher la victoire.

Servette crut pouvoir l’emporter une première fois lorsque Stevanovic armait une frappe contrée par … le retour rageur et salvateur de Nuhu (74e). Il faudra ensuite un réflexe salvateur de Frick, sur une frappe insidieuse de Stillhart, pour éviter le pire (89e). Dans les arrêts de jeu, c’est Zigi qui sauvait Saint-Gall sur une tentative de Valls. Avant une latte trouvée par Görtler dans les ultimes secondes. Au final, on en restera là pour un Servette qui, sur le plan comptable, n’a pas confirmé sa victoire obtenue trois jours plus tôt contre Lucerne.