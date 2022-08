Football: Servette ne pouvait pas ne pas gagner ce match-là

Pourtant, le football est singulier. Il est commun d’ergoter autour de cette thématique. Mais dans quel autre sport est-il possible de dominer de la tête et des épaules un match, de toucher deux fois les montants en une période (coup franc de Pflücke sur la base du poteau, reprise de Stevanovic sur la barre), de compiler les occasions chaudes, de manquer deux fois le but ouvert en étant seul dans les cinq mètres adverses (Séverin, à la 8e puis à la 45e+2), de concéder quasi rien (une grosse situation pour Pusic à la demi-heure) et de rentrer aux vestiaires avec un score de 1-1 à la pause?