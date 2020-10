Première apparition de la saison à la Praille pour le public (ils étaient 5240 samedi soir à l’occasion de la réception d’YB), pour Théo Valls et pour Boubacar Fofana. Le premier nommé avait déjà eu droit à nonante minutes de jeu à Saint-Gall il y a deux semaines, tandis que le second effectuait ses débuts en grenat. Des débuts qui auront duré 39 minutes pour l’ancien Lyonnais. Un tacle mal contrôlé à la demi-heure, un pied un peu trop haut dix minutes plus tard et, déjà, l’ailier devait rejoindre le vestiaire. Dommage.