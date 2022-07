Football: Servette ne sait toujours pas marquer

À une semaine de la reprise, les mêmes soucis que la saison passée donc, entre manque à la finition et fébrilité défensive. Il faudra vite corriger cela avant la venue de Saint-Gall, dimanche prochain. Parce qu’il y avait de quoi marquer face à West Ham, le 7e de la dernière saison de Premier League. Les Anglais n’ont que deux semaines d’entraînement dans les jambes, Servette, pas beaucoup plus finalement. Et ce sont les Genevois, dans leur sorte de 4-3-3, avec, devant, Rodelin à droite, Pflücke à gauche et Bédia au centre, qui ont imprimé les premiers élans. Et puis il y a eu ce couac de la 26e minute: un coup franc et une sortie hasardeuse de Frick. Le portier grenat ratait le ballon et embarquait dans sa trouée Vouilloz et Douline, Alese se retrouvant seul dans les cinq mètres pour conclure facilement. Un cadeau. Un deuxième allait suivre après la pause.