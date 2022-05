Football: Servette ne sera pas barragiste

Lucerne mal parti

Des Lucernois qui ont tenté pour laisser cette neuvième place peu enviable. Menés 0-2 après six minutes de jeu seulement, ils ont réussi à revenir par Sorgic (23e) et Ugrinic (69e). Mais ce point ne suffit pas à leur bonheur. Ils restent à trois longueurs de Sion et n'ont plus leur destin entre les mains.