Football - Servette ne verra pas la finale

Ondua et les Servettiens n’ont pas pu briser la muraille saint-galloise.

Le lundi de Pentecôte ne sera pas grenat. Alors qu’ils rêvaient d’une première finale de Coupe depuis 2001, les Genevois se sont cassé les dents en demi-finale sur un St-Gall bien plus réaliste. Les Grenat ont pourtant eu leurs chances, tout au long d’une rencontre qu’ils avaient bien emmanché e . Mercredi soir, ils quittaient leur Stade de Genève bourrés de regrets: ce seront les Brodeurs qui défieront Lucerne en finale le 24 mai.

Des occasions énormes

Même scène ou presque à la 40e, lorsque Schalk butait de la tête sur Stergiou, avant que Cognat n’échoue à son tour à trouver les filets sur le rebond. Des occasions énormes, les plus grosses de la première période, à la mesure de la maladresse servettienne.

Au retour des vestiaires, le match s’endormait un peu, jusqu ’ à ce qu’Anthony Sauthier le réveille. D’une frappe du droit aux vingt mètres, le capitaine grenat obligeait Zigi à se détendre pour détourner en corner. On jouait l’heure de jeu et la tension montait d’un cran, alors que Servette prenait l’ascendant sur la partie. Plus de longs ballons, moins d’actions posées. Moins de mouvements aussi, comme si, le temps galopant, les joueurs avaient tendance à se retrancher. Oui, malgré tout, l’enjeu commençait à se faire sentir. Comme l’impression que la partie pouvait à tout moment basculer d’un côté comme de l’autre.