Servette: neuf absents à Lugano!

Merci Alain 30.07.2020 à 13:44

Très bonne gestion de l’effectif Alain. Merci pour le Servette que tu as construit et le bonheur que tu nous as donné ces deux dernières saisons, n’oublions pas qu’au départ le club ne voulait pas de toi comme entraîneur, très beau pied de nez