Football: Servette offre un point miraculeux à Sion dans le derby

Remettons dans le contexte: Servette est rentré aux vestiaires avec deux buts d’avance, grâce à un doublé de Chris Bédia, et un joueur supplémentaire après la bête expulsion de Wylan Cyprien, lequel avait applaudi ironiquement l’arbitre Urs Schnyder, qui venait de l’avertir. Pour tout dire, rien ne devait arriver à ces Grenat qui méritaient même d’avoir un avantage plus large.



Leur prestation ressemblait alors à l’une des meilleures de leur saison: maîtrise totale, et donc deux jolis numéros de Chris Bedia, lui qui n’avait plus joué depuis le premier derby le 30 juillet dernier. Le Franco-Ivoirien a rattrapé le temps perdu: d’abord en signant une jolie talonnade sur un bon service de Miroslav Stevanovic (17e), puis en se jouant avec facilité et classe de Dimitri Cavaré, lequel venait de manquer sa relance, pour terminer d’un habile tir croisé (33e). Dans une Praille bien garnie (plus de 14’000 spectateurs), Stevanovic (21e, 61e), Vouilloz (27e) et surtout Pflücke (43e) étaient proches de marquer, mais manquaient leur dernier geste.