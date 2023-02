Football: Servette perd deux points contre Winterthour

Yoan Séverin a marqué le but genevois en trompant le gardien Markus Kuster. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Servette fait la mauvaise affaire du week-end en haut de tableau de Super League. Les Grenat avaient l’occasion de maintenir leurs quatre points d’avance sur le troisième Saint-Gall, mais l’écart a réduit de moitié après le match nul 1-1 contre Winterthour dimanche.

Pourtant, Servette semblait avoir fait le plus dur en première mi-temps. Même s’il avait nécessité un dépassement de fonction pour que ce Servette-Winterthour un peu trop stéréotypé prenne une tournure plus emballante. Il a ainsi fallu compter sur Yoan Séverin, juste avant la pause. Le défenseur central récupérait un ballon haut dans le camp adverse, avant de continuer sa course vers l’avant. D’abord pour servir de relais dans la construction de l’action, puis pour se retrouver à la conclusion de celle-ci, un peu chanceusement. Mais son tir croisé était lui bien adressé pour tromper Markus Kuster, le portier de Winterthour.

Relances manquées

Il faut croire que Servette avait besoin de ce défenseur en situation idéale de marquer pour enfin y parvenir. Parce que les préposés habituels – Bedia, Stevanovic et particulièrement Pflücke – ont souvent manqué de justesse dans le dernier geste, peut-être brimés par la bise glaciale qui soufflait à la Praille. D’ailleurs, les Grenat ont régulièrement peiné à imposer du rythme, à l’image de ces relances manquées successives en début de match, qui ont failli permettre à Winterthour d’en profiter, malgré les possibilités d’Adrian Gantenbein.

Mais le véritable problème genevois de ce dimanche allait survenir plus tard, en deuxième période. Un moment d’absence sur une séquence placée zurichoise. Une absence de communication entre Kevin Mbabu et Nicolas Vouilloz, qui suivaient le même joueur et laissaient de l’espace dans leur dos à Joaquin Ardaiz. La passe de Thibault Corbaz pour l’Uruguayen était parfaite, la frappe de ce dernier moyenne, mais suffisante pour tromper un Jérémy Frick pas très sûr.

Un oubli qui coûte deux points aux Servettiens. Qui malgré leur domination et certaines occasions (par Kutesa et Bedia, notamment) n’ont jamais su inscrire le deuxième. Et ont failli tout perdre sur un corner, la tête de Remo Arnold frappant la barre de Frick (65e). Même pas de quoi être soulagé.