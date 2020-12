On notera cependant passablement d’absents dans les deux camps, mais surtout du côté des Romands. Si Nathan, Britto, Kololli et Janjicic ne joueront pas pour le FCZ, R. Alves, Henchoz, Imeri, Kone, Sasso, Schalk, Stevanovic et Cespedes ne toucheront pas le ballon cet après-midi pour les Servettiens. Cela fait beaucoup et il est inutile de dire que cela pourrait lourd dans la balance.