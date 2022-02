Football – Servette prend l’eau à Saint-Gall

Tout avait bien commencé pourtant pour les hommes d’Alain Geiger. Titulaire pour la première fois depuis le 7 novembre, Alex Schalk a profité d’une belle percée d’Antunes pour ouvrir le score à la 2e minute et inscrire son premier but de la saison. L’attaquant hollandais a été remuant en se créant des occasions et en servant de point d’appui. Malheureusement pour les Servettiens, leur avantage n’a pas tenu longtemps. À la 4e minute, Victor Ruiz a pu égaliser sur une frappe similaire à celle de Schalk à la suite d’une belle remise de Guillemenot.

Largesses défensives

Privé du patron habituel de sa défense, Vincent Sasso, Servette a commis quelques grosses erreurs défensives qu’il a payées cash. Ce fut le cas à la 10e minute lorsque Théo Valls a remis le ballon directement à Görtler qui a pu un offrir un goal facile à Guillemenot. Dans le camp adverse, la friabilité et les approximations défensives étaient également présentes mais Servette n’a pas réussi à en profiter, notamment à cause d’un Zigi décisif face à Stevanovic à la 19e.

Saint-Gall efficace à la finition

Au retour du vestiaire, la partie s’est quelque peu calmée et il a fallu attendre la 60e minute pour entendre le public frissonner sur une frappe de Duah, parfaitement détournée par Frick. Cette action a eu le mérite de relancer l’intensité des hommes de Zeidler, qui ont inscrit le quatrième but deux minutes plus tard par Schubert, son premier but pour les Brodeurs.