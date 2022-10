Football: Servette prend un bon point à Saint-Gall

Cognat et ses coéquipiers n’ont pas profité du nul de Young Boys contre Sion. freshfocus

Encore une fois, Servette ne profite pas de l’aubaine pour revenir sur Young Boys (qui n’a pris qu’un point contre Sion samedi). Mais une fois encore, les Grenat ont la bonne idée de maintenir l’écart et de conforter leur 2e place de Super League. Et surtout, ils sont revenus de Saint-Gall dimanche avec un point et cela est suffisamment rare pour être noté. Le 1-1 obtenu demeure un résultat satisfaisant, qui dit aussi le sérieux de leur première partie de saison.



Avec une récurrence. À Servette en ce moment, c’est en essayant et en réessayant que l’on trouve la faille. Ni une, ni deux. Mais trois. La stratégie de l’insistance paye. À Grasshopper jeudi, elle avait permis d’ouvrir le score après une multitude de centres ratés. Au Kybunpark dimanche, c’est Dereck Kutesa qui a raté par deux fois avant d’enfin trouver la faille. Son but de la 41e minute, intervenant après un renvoi de Zigi sur une frappe de Fofana, faisait suite à deux grosses occasions manquées dans les quatre minutes qui précédaient.

Ce n’était pas volé. Non pas que les Grenat maîtrisaient tout à fait leur sujet, mais surtout qu’ils avaient la capacité de faire mal dans ces moments forts. On pense aux opportunités de Fofana et Pflücke en début de match, où Zigi brillait. Autrement dit, les Genevois savaient être forts et profiter des situations qu’ils savaient que les Saint-Gallois leur laisseraient.

Ils savaient aussi que ce serait dur d’être imperméables. Servette a failli boire la tasse d’entrée. C’est Fedayi San qui, après consultation de la VAR, lui a sauvé un peu la mise, en décidant d’annuler le but que Jérémy Guillemenot venait de marquer et de sanctionner une faute sur Frick (8e). Maglica ou Schmidt allaient aussi être proches du but, sans trouver le cadre.



Égalisation concédée après avoir fait le plus dur

Mais un Servette qui tient dans ses temps faibles même contre Saint-Gall, c’est assurément un bon Servette. Ça n’en fait pas pour autant un Servette parfait. Les joueurs d’Alain Geiger ont en effet trouvé le moyen d’encaisser le but de l’égalisation alors qu’ils avaient sorti la tête de l’eau, après un début de deuxième mi-temps compliqué: Fofana était envoyé en transition et sa frappe enroulée était déviée en corner par un impeccable Zigi (52e). Sauf que, sur le coup de coin, les Brodeurs pouvaient partir directement en contre, avec Von Moos, Schmidt, puis Görtler qui remettait à Schmdit. L’essai de ce dernier trompait Frick en raison d’une déviation malheureuse de Pflücke, revenu défendre.



Peut-être bien qu’il faut savoir l’accepter. Et s’en contenter. Parce que la fin de match était saint-galloise. Poussés par leur public, les hommes de Zeidler ont pressé, avec quelques situations chaudes (deux frappes de l’ex-Servettien Alves, une sortie de Frick devant Latte Lath notamment). Avec quatre points ramenés de ses deux déplacements de la semaine, Servette a réussi sa petite retraite alémanique.